Thiago Almada sta per trasferirsi dal Atletico Madrid al River Plate. L'esterno, che ha sostituito Angel Di Maria nella nazionale argentina, lascia la squadra spagnola. La trattativa è in fase avanzata e dovrebbe essere ufficializzata a breve. Almada ha giocato con l'Atletico Madrid prima di questa operazione. Non sono stati comunicati dettagli sui termini del trasferimento o sulla durata del contratto.

L'esterno Thiago Almada, che nello scacchiere dell'Argentina di Lionel Scaloni ha preso il posto di Angel Di Maria (non con gli stessi risultati.) si sta per trasferire al River Plate. Il giocatore di proprietà dell'Atletico Madrid non rientra nei piani del Cholo Simeone, i Colchoneros perciò stanno cedendo il 50% del suo cartellino ai Millionarios per 20 milioni di euro. Almada non è reduce da una buona stagione in biancorosso, ha collezionato 40 presenze e solo 4 gol, per questo il club ha deciso di rinunciarvi. A riportare la notizia è Diario Olè. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina, Thiago Almada passa dall'Atletico Madrid al River Plate

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