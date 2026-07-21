Torino contro il caldo aspetta l’autobus con il ventilatore acceso

Da nuovasocieta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Torino, una persona aspetta l’autobus con un ventilatore acceso per affrontare il caldo. Le temperature elevate da settimane interessano tutta Italia. Per cercare refrigerio, molti optano per ombra o ambienti climatizzati. Quando si esce, si adottano precauzioni per proteggersi dal caldo intenso.

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Contro il caldo e le temperature elevate che da settimane stanno interessando l’Italia intera si cerca refrigerio come si può. Non solo ombra e luoghi chiusi con aria condizionata, se proprio si è costretti a uscire bisogna però farlo con le dovute precauzioni. E così c’è chi a Torino mentre attende l’autobus a una fermata cittadina si è portato con sé un ventilatore e lo ha azionato. Non di quelli piccoli e portatili che stanno in tasca o in borsa, ma un vero e proprio ventilatore a piantana, che sicuramente ha svolto egregiamente il compito di rinfrescare in attesa del pullman. Guarda il video L'articolo proviene da Nuova Società. 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

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