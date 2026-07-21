Tommaso Martini, fiorettista italiano e medaglia di bronzo ai campionati europei, ha dichiarato di essere considerato un outsider ai prossimi Mondiali. Durante un’intervista su YouTube, ha spiegato che in Italia è molto difficile emergere nel suo sport, ma questa situazione rappresenta anche un vantaggio. Martini ha parlato della sua condizione fisica e dell’approccio alla rassegna iridata, che si avvicina.

Nell’ultima puntata di Focus, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Alice Liverani, è intervenuto Tommaso Martini, fiorettista azzurro e bronzo europeo in carica, che alla vigilia dei Mondiali ha parlato della sua condizione fisica e dell’avvicinamento alla rassegna iridata dopo la medaglia continentale. Il recupero dal problema fisico che gli ha impedito la partecipazione alla gara a squadre degli Europei: “ Sto bene, ho iniziato a tirare. L’unica preoccupazione ora è di non avere ricadute, perché chiaramente una ricaduta in questo momento, ad una ventina di giorni dal Mondiale, diventerebbe veramente complicata da recuperare, per cui ci stiamo andando con calma con i fisioterapisti, con tutto lo staff della Nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Tommaso Martini: “Resto un outsider ai Mondiali. In Italia è difficilissimo emergere, ma è un vantaggio”

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