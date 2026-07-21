Todibo è il difensore ideale per la Juve? Le sue caratteristiche sono perfette per il modo di giocare di Spalletti

La Juventus valuta Todibo come possibile sostituto di Bremer. Il difensore ha caratteristiche che si adattano allo stile di gioco di Spalletti. La società sta considerando il suo profilo tra le opzioni per rinforzare la linea difensiva. Nessuna ufficialità è stata comunicata, ma il nome di Todibo è tra i più caldi nel mercato dei bianconeri.

di Francesco Spagnolo Todibo è uno dei profili valutati dalla Juventus per sostituire Bremer. Ecco perché il calciatore sarebbe davvero perfetto per i bianconeri. L’analisi. Il nome di Todibo torna al centro del calciomercato come potenziale rinforzo difensivo per la Juventus in caso di addio di Bremer. Il centrale francese garantisce una combinazione importante di doti fisiche e sensibilità tecnica, caratteristiche indispensabili per la costruzione dal basso e la tenuta della linea difensiva. La regia arretrata rappresenta uno dei principali punti di forza del giocatore. Avendo iniziato la sua carriera calcistica nel ruolo di mediano, dimostra una visione di gioco superiore alla media dei centrali classici. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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