kristensen alla juventus come cambierebbe la difesa con il suo arrivo

Notizia in breve

Kristensen potrebbe rafforzare la linea difensiva della Juventus. Il suo arrivo porterebbe un miglioramento nel reparto, con possibilità di adattarsi a diverse posizioni nel settore difensivo. La società sta valutando come integrare al meglio il nuovo giocatore nel sistema attuale. La trattativa è in corso, ma ancora non ci sono annunci ufficiali. La sua presenza potrebbe influenzare le scelte tattiche della squadra.