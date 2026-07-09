Kristensen alla Juventus come cambierebbe la difesa con il suo arrivo
Kristensen potrebbe rafforzare la linea difensiva della Juventus. Il suo arrivo porterebbe un miglioramento nel reparto, con possibilità di adattarsi a diverse posizioni nel settore difensivo. La società sta valutando come integrare al meglio il nuovo giocatore nel sistema attuale. La trattativa è in corso, ma ancora non ci sono annunci ufficiali. La sua presenza potrebbe influenzare le scelte tattiche della squadra.
di Francesco Spagnolo Il nome di Kristensen rappresenta un profilo sicuramente molto interessante per la Juventus. Ecco come potrebbe cambiare la difesa con lui. Il calciomercato della Juventus entra nel vivo e, tra i profili monitorati per rinforzare il reparto arretrato, spicca il nome del danese Thomas Kristensen. La dirigenza bianconera valuta con attenzione il difensore dell’Udinese, un elemento che per caratteristiche fisiche e duttilità tattica potrebbe rappresentare un innesto strategico per la retroguardia di Thiago Motta. Per comprendere l’impatto di questo possibile colpo, si lavora le caratteristiche del centrale partendo dalle sue qualità individuali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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