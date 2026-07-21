Tiziano Ferro risponde a chi lo dava per finito dopo il video virale su TikTok | Su quei palchi ci sarei morto

Tiziano Ferro ha commentato le voci che lo davano per finito dopo un video virale su TikTok, affermando che avrebbe potuto morire sui palchi in quelle condizioni. Il cantante ha spiegato di aver avuto un momento di affaticamento durante un'esibizione, ma ha sottolineato di essere ancora presente nel mondo della musica. La clip ha generato commenti e critiche sui social, portando Ferro a rispondere pubblicamente alle accuse di declino artistico.

Bastavano pochi secondi di un video su TikTok per trasformare Tiziano Ferro nel bersaglio perfetto dei social. Un momento di fisiologico affanno dopo aver ballato è stato sufficiente per far partire una pioggia di commenti, con molti utenti pronti a descriverlo come un artista ormai stanco, appesantito dagli anni di carriera e dalle vicende personali degli ultimi tempi. Ancora prima dell’inizio del tour, qualcuno lo dava già per finito, incapace di sostenere il ritmo di una tournée negli stadi. Ma la realtà raccontata dal palco è stata completamente diversa. Il tour estivo STADI26 ha spazzato via critiche e pregiudizi, dimostrando che il cantautore continua a essere uno degli artisti più amati del panorama italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Segui gli aggiornamenti su TikTok.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tiziano Ferro: dalla depressione e alcoolismo a luce e speranza per milioni

Notizie e thread social correlati

“Ho cantato sempre come se fosse l’ultimo concerto. Io ci sarei morto su quei palchi piuttosto che dare meno del 100%”: Tiziano Ferro e il post dopo la fine del tourTiziano Ferro ha commentato la fine del suo tour, affermando di aver sempre dato il massimo in ogni esibizione, considerando ogni concerto come...

Tiziano Ferro che si esibisce in grande forma a San Siro è una lezione a tutti quelli che su TikTok dicono che è finitoTiziano Ferro si è esibito a San Siro in condizioni fisiche ottimali, smentendo le voci di un suo presunto declino.

Temi più discussi: Tiziano Ferro a Messina, un viaggio lungo oltre due ore attraverso i suoi successi; Tiziano Ferro, l’abbraccio ai fan dopo la fine del tour estivo: Ho cantato sempre per voi; Tiziano Ferro, il grazie dopo gli stadi: Nessuno può capire cosa vuol dire…; Tiziano Ferro, il post di fine tour è una risposta chi aveva provato ad infangarlo: Ci sarei morto su quel palco piuttosto che dare meno.

Tiziano Ferro ha concluso il suo tour negli stadi, insieme a Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale! Ho iniziato ogni concerto con un obiettivo solo... @TizianoFerro Per sapere di più, clicca qui ? x.com

Tiziano Ferro, il grazie dopo gli stadi: Nessuno può capire cosa vuol dire…A pochi giorni dalla fine del tour Stadi 26, il cantautore si ferma a ripercorrere il successo degli ultimi concerti e ricorda: Ho iniziato con un obiettivo solo… ... radioitalia.it

Tiziano Ferro, la possibile scaletta del concerto a BariPenultimo appuntamento della tournée negli stadi. Mercoledì 8 luglio Tiziano Ferro (FOTO) sarà in concerto a Bari. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo della voce di Sere nere: d ... tg24.sky.it