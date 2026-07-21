Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato 24 milioni di euro a Nuove Acque Spa per interventi nel settore idrico. La somma arriva in risposta a una problematica rilevante nel comparto. La decisione è stata comunicata da un rappresentante politico di un partito di maggioranza. La cifra si aggiunge a un piano di interventi volto a migliorare la gestione delle risorse idriche. Nessuna altra informazione sui dettagli delle opere o sui tempi di realizzazione.

Arezzo, 21 luglio 2026 – Tiziana Nisini (Lega ) "Nuove Acque Spa: il Mit stanzia 24 milioni di euro per interventi nel comparto idrico. Un aiuto importante a fronte di una grave problematica." "Da un'apposita cabina di regia promossa dal Mit sul delicato ed attuale tema della crisi idrica, è emerso che, per quanto riguarda l'area aretina, gestita da Nuove Acque Spa, sia stato previsto un finanziamento complessivo di 24 milioni di euro che verranno utilizzati, sia per la diga di Cerventosa, che per vari interventi sul Montedoglio e pure per la complessiva riduzione delle perdite, compresa la digitalizzazione, la distrettualizzazione ed il monitoraggio delle reti idriche gestite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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