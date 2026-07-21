Un tir di 74 anni viaggiava contromano sulla E45 tra Selci Lama e San Giustino. Alcune auto in transito hanno chiamato le forze dell'ordine, segnalando la presenza del veicolo. L’autista è stato sottoposto a controlli e la patente gli è stata ritirata. Nessun incidente è stato registrato. Le autorità hanno avviato le procedure per accertare le cause del comportamento del conducente.

San Giustino (Perugia), 21 luglio 2026 – Attimi di paura lungo la E45 domenica sera quando alcune auto in transito hanno segnalato al numero unico di emergenza la presenza di un autoarticolato che procedeva contromano nel tratto tra Selci Lama e San Giustino. Al volante un uomo di 74 anni al quale è stata ritirata la patente dalla polizia. Ritirata la patente al 74enne. Poteva andare molto peggio se non fosse stato per il tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Città di Castello che grazie ad alcune segnalazioni sono arrivati in E45 nel giro di pochi minuti. I poliziotti hanno fermato l’autoarticolato e sanzionato il conducente, un uomo di 74 anni, al quale è stata immediatamente ritirata la patente di guida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tir contromano, tragedia sfiorata: ritirata la patente all’autista di 74 anni

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