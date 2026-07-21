Dal 16 luglio, TIM aumenta i Giga su quattro offerte senza modificare il prezzo mensile. Le offerte passano fino a 300 GB di traffico dati, rispetto ai precedenti limiti. La promozione riguarda clienti con piani già attivi e nuove sottoscrizioni. Non sono previsti cambiamenti nelle tariffe mensili, ma solo un incremento del volume di dati incluso. La mossa riguarda quattro delle sue offerte di telefonia mobile.

Dal 16 luglio TIM raddoppia i Giga su quattro delle sue offerte operator attack aumentando il traffico dati incluso senza modificare il canone mensile. Alcune tariffe passano da 150 a 300 GB, altre da 100 a 200 GB. L’incremento riguarda le offerte dedicate ai clienti che provengono da Vodafone, ho. Mobile, Fastweb, iliad, WindTre, Very Mobile e altri operatori virtuali. Se stai valutando un cambio operatore o vuoi solo capire se la tua situazione rientra tra quelle coinvolte, qui sotto trovi tutti i dettagli: prezzi, Giga aggiornati, requisiti di attivazione e scadenze. Prima di entrare nel dettaglio delle singole offerte, può esserti utile... 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - TIM raddoppia i Giga su quattro offerte: fino a 300 GB a partire da 4,99€

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