Un'offerta di TIM permette ai clienti di Vodafone e WindTre di passare a TIM mantenendo il numero, con tariffe a 7,99 euro al mese. Le promozioni, chiamate Power Supreme RED e Power Supreme ORANGE, includono rispettivamente 100 GB o 250 GB di traffico dati. La proposta è rivolta a chi desidera cambiare operatore senza perdere la numerazione e comprende i dati rispettivamente di 100 e 250 gigabyte.

Passa a TIM da Vodafone o WindTre con le nuove offerte dedicate che includono 100 GB o 250 GB al costo mensile di 7,99€ per chi vuole cambiare operatore mantenendo il numero: Power Supreme RED e Power Supreme ORANGE. Entrambe includono minuti illimitati e la rete 5G Basic, ma cambiano — e non di poco — in base all’operatore da cui provieni. La distinzione è netta: se arrivi da Vodafone, ho. Mobile o Fastweb, accedi alla RED con 250 GB mensili. Se passi a Tim da WindTre, la tua opzione è la ORANGE con 100 GB. Il canone è identico, la differenza di dati è sostanziale. Attivazione online gratuita (primo canone e contributo di attivazione azzerati), promozione valida fino al 31 luglio 2026. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Offerta Tim per i clienti Vodafone e WindTre fino a 250GB a 7,99€

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Very Mobile e WINDTRE: sono la stessa cosa test di prestazioni a confronto

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