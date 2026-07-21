Poste Italiane ha presentato un’offerta rivolta agli azionisti di Tim, valutando l’azienda e definendo cosa riceveranno gli azionisti. La proposta riguarda dettagli specifici sulla valutazione di Tim e sui benefici economici destinati ai possessori di azioni. La notizia si concentra sulla presentazione dell’offerta e sui termini principali, senza entrare in dettagli tecnici o opinioni. La comunicazione è stata diffusa in un contesto di aggiornamento sullo stato delle trattative tra le parti coinvolte.

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© Virgilio.it - Tim, ecco l’offerta di Poste Italiane: quanto vale e cosa ricevono gli azionisti

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