Poste Italiane via libera all’aumento di capitale per l’Ops su Tim

L’assemblea straordinaria di Poste Italiane ha approvato la proposta di aumentare il capitale sociale per finanziare l’Offerta Pubblica di Scambio (OPS) su una società di telecomunicazioni. La decisione consente al Consiglio di Amministrazione di aumentare le risorse necessarie all’operazione, che mira a rafforzare la partecipazione nella società target. L’assemblea ha dato il via libera anche a modifiche statutarie legate all’operazione.

Roma, 9 luglio 2026 – L’assemblea straordinaria di Poste Italiane ha approvato la proposta di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, entro il 31 dicembre 2026, a servizio dell’offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio promossa sulla totalità delle azioni ordinarie di Telecom Italia ( qui il link al verbale ). La delibera, contenuta nel verbale dell’assemblea straordinaria del 18 giugno 2026, autorizza il Cda ad aumentare il capitale sociale in una o più volte, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione. L’aumento potrà avvenire mediante conferimento in natura, nell’ambito dell’operazione che ha per oggetto le azioni Tim. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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