Ticket esenzioni e validità Cosa controllare sulla ricetta

Notizia in breve

Recentemente, alcuni utenti con patologie croniche hanno segnalato difficoltà legate alle liste d’attesa e ai controlli sulla validità delle ricette mediche. In particolare, sono stati evidenziati problemi riguardanti i ticket e le esenzioni, con richieste di chiarimenti su cosa verificare nelle ricette per evitare problemi al momento dell’accesso alle prestazioni sanitarie. Le segnalazioni riguardano principalmente la corretta indicazione delle esenzioni e delle date di validità delle prescrizioni mediche.