Ticket esenzioni e validità Cosa controllare sulla ricetta

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Recentemente, alcuni utenti con patologie croniche hanno segnalato difficoltà legate alle liste d’attesa e ai controlli sulla validità delle ricette mediche. In particolare, sono stati evidenziati problemi riguardanti i ticket e le esenzioni, con richieste di chiarimenti su cosa verificare nelle ricette per evitare problemi al momento dell’accesso alle prestazioni sanitarie. Le segnalazioni riguardano principalmente la corretta indicazione delle esenzioni e delle date di validità delle prescrizioni mediche.

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Nei giorni scorsi alcuni utenti alle prese con patologie croniche avevano protestato tramite queste pagine riguardo le liste d’attesa e talora la mancata esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie: ebbene, la Asl Toscana Centro ha voluto ribadire che basta una verifica di pochi secondi per evitare attese inutili, nuove richieste al medico o il pagamento di somme non dovute. È da questo principio che è scaturita la campagna informativa promossa dall’Asl per aiutare i cittadini a gestire correttamente le prescrizioni sanitarie. In particolare, l’Azienda ricorda che il codice di esenzione deve essere riportato direttamente dal medico sulla ricetta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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