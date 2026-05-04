Quando invecchiare conviene Le esenzioni della terza età | dal ticket ai trasporti

Con l’ingresso nella terza età, molte persone possono usufruire di vari benefici economici. Questi includono prestazioni mensili dell’Inps e sconti su bollette, trasporti e altri servizi di prima necessità. Le agevolazioni sono state introdotte per supportare i cittadini più anziani, che possono accedere a queste facilitazioni a seconda delle normative vigenti.

I cittadini che sono entrati nella terza età possono accedere a numerosi benefici economici che vanno dalle prestazioni mensili dell’Inps agli sconti su bollette, trasporti e servizi essenziali. Servizio di Marino Galdiero TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Quando invecchiare conviene. Le esenzioni della terza età: dal ticket ai trasporti Quando invecchiare conviene. Le esenzioni della terza età: dal ticket ai trasporti Notizie correlate Al via la campagna di esenzioni ticket per il redditoParte ufficialmente la campagna per il rilascio delle esenzioni dal ticket sanitario per reddito relativa all’anno 2026. Via al rinnovo delle esenzioni ticket dell'Asp di CataniaNel Distretto sanitario di Catania sono quattro gli sportelli dell’Anagrafe Assistiti attualmente operativi.