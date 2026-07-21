Valencia sta vivendo una giornata con temperature che superano i 40 gradi, segnando la terza ondata di caldo dell’estate in Spagna. Le previsioni indicano che molte aree del paese continueranno a registrare temperature elevate, superando questa soglia. La situazione si mantiene critica nel sud e nel centro del paese, dove l’afa si fa sentire intensamente. Le autorità invitano alla prudenza e a evitare l’esposizione prolungata al sole.

Valencia (Spagna), 21 lug. (askanews) - La Spagna affronta la sua terza ondata di caldo dell'estate, con temperature che, secondo le previsioni, supereranno i 40 °C in gran parte del Paese. L'ondata di caldo sarà alimentata da un'area di alta pressione persistente che intrappolerà l'aria calda e secca proveniente dal Nord Africa sulla Spagna per diversi giorni, spingendo le temperature a livelli eccezionalmente elevati, secondo l'agenzia meteorologica nazionale. Il caldo dovrebbe intensificarsi fino a giovedì, giorno che secondo i meteorologi dovrebbe rappresentare il picco dell'ondata, con alcune zone isolate che potrebbero superare i 45 °C. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Terza ondata di calore in Spagna, Valencia nella morsa dell'afa

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Spain Just BROKE A DANGEROUS RECORD, Europe HEATWAVE Turning Deadly Everyday!

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