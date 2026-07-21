Terza ondata di calore in Spagna Valencia nella morsa dell' afa

Da quotidiano.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Valencia sta vivendo una giornata con temperature che superano i 40 gradi, segnando la terza ondata di caldo dell’estate in Spagna. Le previsioni indicano che molte aree del paese continueranno a registrare temperature elevate, superando questa soglia. La situazione si mantiene critica nel sud e nel centro del paese, dove l’afa si fa sentire intensamente. Le autorità invitano alla prudenza e a evitare l’esposizione prolungata al sole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Valencia (Spagna), 21 lug. (askanews) - La Spagna affronta la sua terza ondata di caldo dell'estate, con temperature che, secondo le previsioni, supereranno i 40 °C in gran parte del Paese. L'ondata di caldo sarà alimentata da un'area di alta pressione persistente che intrappolerà l'aria calda e secca proveniente dal Nord Africa sulla Spagna per diversi giorni, spingendo le temperature a livelli eccezionalmente elevati, secondo l'agenzia meteorologica nazionale. Il caldo dovrebbe intensificarsi fino a giovedì, giorno che secondo i meteorologi dovrebbe rappresentare il picco dell'ondata, con alcune zone isolate che potrebbero superare i 45 °C. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

terza ondata di calore in spagna valencia nella morsa dell afa
© Quotidiano.net - Terza ondata di calore in Spagna, Valencia nella morsa dell'afa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Spain Just BROKE A DANGEROUS RECORD, Europe HEATWAVE Turning Deadly Everyday!

Video Spain Just BROKE A DANGEROUS RECORD, Europe HEATWAVE Turning Deadly Everyday!

Notizie e thread social correlati

Afa, bollini rossi e temporali violenti: l’Italia nella morsa del caldo anticipato. Quanto dura questa ondata di caloreNelle prossime ore, quattro città italiane – Bologna, Firenze, Torino e Roma – sono attese a raggiungere il massimo dell’ondata di calore iniziata...

L’Europa nella morsa dell’afa: oltre 200 vittime in Spagna, mai così caldo in Francia. L’Oms: «È emergenza sanitaria»In Europa, l’ondata di calore causata dall’anticiclone africano Caronte ha provocato oltre 200 vittime in Spagna e temperature record in Francia.

Temi più discussi: Terza ondata di caldo anomalo, in verde solo Venezia e Verona. Ed è allarme siccità; Meteo, quando finisce la terza ondata di caldo? Le previsioni; Bollino rosso | In arrivo il picco della terza ondata di calore; Quanto durerà la terza ondata di caldo sull'Italia? E quando arriverà il picco? Le previsioni per i prossimi giorni.

terza ondata di caloreCaldo estremo, terza ondata di calore in Italia: quando arriva e quanto dura. Temperature record anche in Europa, da Parigi alla GermaniaDopo i temporali di ieri sera sul Piemonte, che hanno provocato l'esondazione di due corsi d'acqua in Val Germanasca, fra le montagne della provincia di Torino, questa mattina si è tornati alla stabil ... tg.la7.it

terza ondata di caloreTerza ondata di calore, a Milano e in Lombardia temperature fino a 40°C: previsti anche temporaliA Milano e in Lombardia sono previsti temporali tra venerdì 10 e sabato 11 luglio, poi da domenica 12 fino a metà della prossima settimana si prevede ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web