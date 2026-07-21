terremoto nel calcio italiano il presidente coinvolto nella maxi truffa

Un presidente di una squadra di Serie B è coinvolto in un'inchiesta per una maxi truffa che riguarda l'uso di fondi pubblici, crediti fiscali e operazioni finanziarie sospette. L'indagine mette in luce un sistema complesso che coinvolge diverse società e dipartimenti finanziari. La procura ha sequestrato documenti e avviato verifiche su transazioni e movimenti di denaro collegati alla società. Nessuna persona è stata ancora formalmente accusata.

Un intreccio che scuote il calcio italiano e porta dentro una vicenda dai contorni pesantissimi: soldi pubblici, società, crediti fiscali e il nome di un presidente di Serie B. Una storia che, nelle ultime ore, ha acceso i riflettori su un club campano e su un’indagine destinata a far discutere. La Guardia di Finanza di Giugliano in Campania, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha eseguito un sequestro preventivo da 14,5 milioni di euro. Al centro dell’inchiesta c’è l’imprenditore Alfredo Guerri, patron della Juve Stabia, indagato nell’ambito di una presunta frode legata ai crediti del Superbonus 110%. L’ipotesi di reato è quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Lino Polimeni - FABIO MANICA, PRESIDENTE FACENTE FUNZIONE (31.03.26)

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