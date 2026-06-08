Un assessore si è dimesso dopo che si è scoperto che il figlio era coinvolto in un pestaggio avvenuto nel centro storico, con testimonianze di urla e fughe notturne. La decisione è stata comunicata poco dopo le prime notizie sull’evento, che ha attirato l’attenzione dei media locali. L’indagine è in corso, e al momento non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’aggressione o sull’identità delle persone coinvolte.

È una di quelle storie che in poche ore passano dalla strada ai telefoni di tutti. Una notte, il centro storico, la corsa improvvisa, le urla. E poi quel filmato che rimbalza online e trasforma un episodio di cronaca in un terremoto istituzionale. Perché quando emergono certi dettagli, la città si spacca e la politica non può più far finta di niente. Tutto parte da un’aggressione brutale avvenuta lo scorso 22 marzo in una località della provincia veneta. La vittima è un uomo di 46 anni, di origini egiziane: viene inseguito e poi colpito al volto con calci e pugni. Un pestaggio di gruppo, di quelli che lasciano senza parole e accendono subito indignazione, rabbia, paura. La notte del pestaggio e la scia di indignazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Terremoto in politica, l’assessore si è dimesso: “Figlio coinvolto nel brutale pestaggio”

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