Mercoledì 22 luglio si disputano i match di singolare nei tornei WTA di Amburgo e Praga. Le gare vedono protagoniste diverse giocatrici in cerca di punti importanti in una fase cruciale della stagione. Entrambi i tornei offrono sfide che potrebbero influenzare la classifica, con incontri di singolare maschile e femminile in programma. La giornata si presenta ricca di partite decisive per le giocatrici coinvolte, con attenzione rivolta ai risultati che potrebbero cambiare gli equilibri delle classifiche.

La stagione Wta prosegue con i tornei di Amburgo e Praga: analisi e pronostici delle sfide più calde in programma mercoledì 22 luglio. La stagione Wta entra in una nuova fase tra Amburgo e Praga, due appuntamenti che mettono in palio punti importanti in un momento piuttosto delicato della stagione. In Germania si continua a giocare sulla terra battuta, mentre nella capitale ceca il cemento offre un banco di prova diverso, chiamando diverse protagoniste del circuito a confermare le buone impressioni delle ultime settimane. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Tra i match più interessanti del torneo di Amburgo c’è quello tra Katarzyna Kawa e Paula Badosa: la spagnola torna in campo dopo il ritiro accusato nella finale di Iasi – con tutte le incognite del caso, dunque – episodio che inevitabilmente accende i riflettori sulle sue condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Terra e cemento: il mercoledì del circuito Wta tra Amburgo e Praga

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