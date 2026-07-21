Un uomo è stato arrestato a Terni dopo aver tentato di scappare con la compagna e i figli, violando un divieto di avvicinamento. Durante il tentativo di fuga, i Carabinieri sono intervenuti e hanno fermato il veicolo in via cittadina. Sono emersi anche precedenti di maltrattamenti sulla donna. L’uomo è stato immediatamente portato in caserma. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dei coinvolti.

Violazione del divieto di avvicinamento e inseguimento per le vie cittadine: è questo il riassunto di un intervento dei Carabinieri che ha portato all’arresto in flagranza di un trentenne a Terni. L’uomo è stato fermato mentre si trovava in auto insieme alla compagna, vittima dei maltrattamenti in famiglia e delle lesioni personali che avevano portato all’emissione del provvedimento restrittivo, e ai loro figli piccoli. Il controllo e l’inseguimento Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un controllo di routine in viale Trento, a Terni. I militari della Stazione di Papigno hanno notato un’auto procedere a velocità sostenuta e, insospettiti dal comportamento del conducente che ha accelerato alla vista della pattuglia, hanno deciso di intervenire. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Terni, tenta la fuga con la compagna e i figli in auto: arrestato, emergono maltrattamenti sulla donna

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