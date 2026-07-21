Un'azienda ha presentato il terzo rinnovo della propria proposta irrevocabile di acquisto per alcuni beni delle terme di Montecatini. La proposta riguarda le proprietà non incluse nelle manifestazioni di interesse di soggetti pubblici. La comunicazione è stata fatta oggi, nel contesto di un tentativo di acquisizione che non coinvolge le strutture già interessate da altre offerte. La società ha espresso fiducia nel fatto che la situazione si sbloccherà nel prosieguo.

Montecatini Terme (Pistoia), 21 luglio 2026 – “Abbiamo appena presentato il terzo rinnovo della nostra proposta irrevocabile di acquisto per i beni delle Terme che non sono compresi nelle manifestazioni di interesse avanzate da soggetti pubblici. La nostra è un’operazione a capitale paziente e abbiamo preso l’impegno di intervenire con un progetto concreto per Montecatini. Confido che la situazione possa sbloccarsi”. Claudio Cardini, titolare di Human Company, azienda leader nel settore delle vacanze all’ aperto in Italia, conferma di nuovo l’offerta presentata attraverso la società Apt Terme. L’imprenditore pratese e i suoi soci puntano a rilevare Leopoldine, Salute, Redi e tutti i beni non compresi nelle manifestazioni di interesse presentare da Regione e Comune con un’offerta da 15 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terme, Cardini rinnova l’offerta: “Il nostro impegno per Montecatini. Sicuro che la situazione si sblocchi”

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