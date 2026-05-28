Syoss, il marchio di Henkel, ha lanciato una nuova linea di prodotti per la cura dei capelli, ampliando l’offerta. La gamma include shampoo, balsami e trattamenti specifici, disponibili in nuovi packaging e formati. La rinnovata collezione punta a soddisfare diverse esigenze di bellezza, con formule potenziate e ingredienti aggiornati. La distribuzione si estende a punti vendita tradizionali e online, con un focus su prodotti che combinano efficacia e innovazione.

Syoss by Palette, il brand di Henkel Consumer Brands, non si ferma e continua la sua evoluzione allargando il proprio ecosistema attraverso il rilancio di Syoss by Palette Oleo Intense, la gamma di colorazione permanente senza ammoniaca, e con il lancio di Syoss Color Glaze, una gamma di 6 maschere colorate con effetto laminazione e lucentezza. La nuova tappa di questa evoluzione è stata raccontata oggi a Milano, presso lo Spazio Lineapelle, nell'ambito di "Syoss Color Studio". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bellezza: Syoss si rinnova e allarga la sua offerta

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