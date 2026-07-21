Temptation Island svelata la verità su Sara e Gabriele | parla la collaboratrice di Maria

Raffaella Mennoia, collaboratrice di Maria De Filippi, ha commentato la vicenda di Sara e Gabriele, protagonisti di Temptation Island. La discussione tra i due è ancora al centro dell’attenzione tra i fan del programma. La Mennoia ha fornito alcune precisazioni sulla loro situazione, senza entrare nei dettagli delle motivazioni o delle conseguenze legali. La vicenda rimane aperta, con il pubblico che segue con interesse gli sviluppi.

Raffaella Mennoia, collaboratrice di Maria De Filippi, ha parlato di Sara e Gabriele di Temptation Island. Il caso che ha coinvolto Sara e Gabriele continua ad alimentare il dibattito tra i fan di Temptation Island. Dopo la diffusione online di alcuni vecchi video che hanno riacceso le polemiche sulla coppia, è intervenuta direttamente Raffaella Mennoia, storica autrice del programma e tra le più strette collaboratrici di Maria De Filippi, per chiarire la posizione della produzione. Le sue dichiarazioni mettono fine a molte delle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane e spiegano cosa sarebbe realmente accaduto se quei contenuti fossero stati conosciuti durante la fase dei casting. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Temptation Island 2026 - Sara e Gabriele decidono di uscire separati

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