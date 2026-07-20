Raffaella Mennoia, autrice di Temptation Island, ha commentato il caso di Sara e Gabriele, coinvolti nel reality. Ha spiegato che la produzione non era a conoscenza di alcuni video al momento dei casting e che, se fossero stati scoperti allora, si sarebbero prese misure diverse. La vicenda, che riguarda contenuti non resi noti in precedenza, continua a essere al centro di discussioni pubbliche. Mennoia ha chiarito la posizione della produzione senza entrare nel merito di ulteriori dettagli.

Il caso che ha coinvolto Sara e Gabriele continua a far discutere. Raffaella Mennoia, la storica autrice del reality di Maria De Filippi, chiarisce la posizione della produzione di Temptation Island, spiegando cosa sarebbe accaduto se quei video fossero stati conosciuti durante i casting. Leggi anche: Alessio Sakara e Raffaella Mennoia da quanto stanno insieme? Hanno figli insieme? Le vicende nate attorno ai protagonisti di Temptation Island continuano ad alimentare il dibattito anche dopo la messa in onda delle puntate. Oltre alle dinamiche vissute nei villaggi, a catturare l’attenzione sono spesso le polemiche che si sviluppano sui social e le successive precisazioni della produzione. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - A distanza di tempo, spunta la verità su Sara e Gabriele di Temptation Island: parla il braccio destro di Maria De Filippi

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