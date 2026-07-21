Temptation Island pagelle della quinta puntata | la fuga folle di Francesca 3 Andrea incommentabile 0

Durante la quinta puntata di Temptation Island, una concorrente ha abbandonato il villaggio in modo improvviso, mentre un altro partecipante è stato criticato per il suo comportamento. Sono stati richiesti più falò di confronto e si sono verificati avvicinamenti tra alcuni concorrenti e i tentatori. La fuga di una concorrente ha suscitato grande sorpresa tra gli spettatori, mentre un altro protagonista è stato giudicato incommentabile per le sue azioni.

Temptation Island 2026 non smette di stupire e ci riserva, ancora una volta, straordinari colpi di scena. La quinta puntata è stata un crescendo di emozioni, fra richieste di falò di confronto, avvicinamenti improvvisi con i tentatori e fughe dal villaggio. Giovanni uno di noi (e Filippo Bisciglia lo abbraccia) Voto: 8. Se almeno una volta nella vita hai sofferto per amore (e sei stato ferito da chi amavi) allora non puoi non fare squadra con Giovanni. Impossibile non empatizzare con il giovane catanese che ha già conquistato il favore del pubblico (che gli avrebbe fatto guadagnare ben 10mila euro in una notte con il suo carretto di briches tanto sbeffeggiato da Sabrina). 🔗 Leggi su Dilei.it

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Temptation Island 2026 prima puntata: pagelle e voti della prima serata

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