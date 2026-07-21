Temptation Island la confessione di Soraya turba Cristian | Non lo amo più

Soraya ha deciso di rifiutare il falò anticipato con Cristian, dichiarando di non amarlo più. La donna ha inoltre confermato la fine della relazione con il suo compagno. Nel frattempo, si è intensificato il rapporto tra Soraya e Dimitri, creando tensione tra i protagonisti del programma. Cristian si è mostrato sempre più infastidito dalla vicinanza tra le due persone, senza che ci siano stati ulteriori sviluppi ufficiali.

Temptation Island, Soraya rifiuta il falò anticipato con Cristian poi ammette di non amarlo più. Diventa sempre più forte il legame tra Soraya e Dimitri a Temptation Island, una vicinanza che Cristian non riesce più a tollerare. Troppe volte la fidanzata l’ha deluso da quando è iniziato il loro percorso nel villaggio, infatti ha chiesto per la seconda volta il falò anticipato ma lei nella quinta puntata ha rifiutato ancora. Il ragazzo ha visto altri video sulla fidanzata ieri sera, in uno ha addirittura ammesso che non lo ama più e che non le manca, parole che hanno gettato ancora di più il fidanzato nello sconforto. Tra le varie cose a Filippo Bisciglia Cristian ha detto: “Io mi sento di portarle il massimo rispetto. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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