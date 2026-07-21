Temptation Island domina l’estate | ascolti record per Bisciglia

Temptation Island 2026 continua a sorprendere e si conferma il programma capace di accendere l’estate televisiva italiana. In una stagione spesso considerata complicata per la tv generalista, il reality di Canale 5 trasforma ogni appuntamento in un evento seguito da milioni di persone, tra falò, confronti e vicende sentimentali che tengono il pubblico con il fiato sospeso. Il risultato non è casuale. Il reality dei sentimenti, condotto da Filippo Bisciglia, ha costruito un rapporto sempre più solido con gli spettatori, coinvolti nelle storie delle coppie e nei loro momenti più delicati. Gli ascolti crescono settimana dopo settimana, dimostrando che anche nei mesi estivi il pubblico risponde quando trova contenuti inediti e capaci di creare attesa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Temptation Island 2026 - Le fidanzate scelgono i single

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