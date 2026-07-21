Temptation Island 2026 speciale Un mese dopo | quando si registra
Lo speciale “Un mese dopo” di Temptation Island 2026 è stato registrato. La registrazione si è svolta subito dopo la conclusione delle riprese delle puntate principali, con le coppie presenti sul set per alcune ore. La data esatta non è stata comunicata, ma si sa che le riprese si sono svolte poco dopo la fine delle scene principali del reality.
Temptation Island 2026 si avvicina al momento più atteso: lo speciale “Un mese dopo”. Mentre le coppie sono ancora alle prese con falò e decisioni cruciali, spunta un’indiscrezione sulle registrazioni che potrebbe cambiare tutto. Ecco quando potrebbero ritrovarsi davanti alle telecamere. Le coppie ancora in bilico nel reality. Il percorso di Temptation Island 2026 è tutt’altro che concluso. Nella quinta puntata, in onda questa sera, si assisterà a nuovi sviluppi tra le coppie. Giovanni Grazioso sarebbe pronto a chiedere il falò di confronto con Sabrina Soussi, sempre più vicina al single Lory. Una situazione che rischia di chiudere definitivamente il loro rapporto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
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Temptation Island 2026 - Alessandra e Rosario
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