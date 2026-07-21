Temptation Island 2026 speciale Un mese dopo | quando si registra

Notizia in breve

Lo speciale “Un mese dopo” di Temptation Island 2026 è stato registrato. La registrazione si è svolta subito dopo la conclusione delle riprese delle puntate principali, con le coppie presenti sul set per alcune ore. La data esatta non è stata comunicata, ma si sa che le riprese si sono svolte poco dopo la fine delle scene principali del reality.