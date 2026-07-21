Temptation Island 2026 | ecco cosa è successo nella quinta puntata

Nella quinta puntata di Temptation Island 2026, Sabrina ha rifiutato la richiesta di un falò da parte di Giovanni, mentre Soraya ha ammesso di non amare più Cristian. Durante l’episodio si sono verificati cambiamenti nelle dinamiche delle coppie, con alcune richieste di falò anticipate e confessioni inattese. Inoltre, alcuni partecipanti si sono avvicinati ulteriormente ai single, modificando gli equilibri già stabiliti.

Temptation Island 2026. La nuova richiesta di falò di Giovanni viene respinta da Sabrina mentre Soraya ammette di non amare più Cristian. La quinta puntata di Temptation Island 2026 ha cambiato gli equilibri di diverse coppie, tra richieste di falò anticipate, confessioni inaspettate e rapporti sempre più vicini con i single. La serata del 22 luglio ha regalato nuovi colpi di scena, con alcuni protagonisti ormai arrivati a un punto di non ritorno e altri che, invece, sembrano aver riscoperto i propri sentimenti. Tra i momenti più discussi c’è ancora una volta quello che riguarda Giovanni e Sabrina. Il fidanzato, sconvolto dalla crescente complicità tra la compagna e il single Lory, decide di chiedere per la seconda volta un falò di confronto anticipato. 🔗 Leggi su 2anews.it

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TEMPTATION ISLAND 2026 REACTION | L'EX AMICA TENTA IL SUO FIDANZATO Prima Puntata

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