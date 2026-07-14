Temptation Island 2026 | ecco cosa è successo nella quarta puntata

Durante la quarta puntata di Temptation Island 2026, un partecipante ha chiesto il secondo falò con la sua partner dopo aver visto le immagini di lei con un altro uomo. La decisione è arrivata dopo la visione di clip che mostrano comportamenti ritenuti inappropriati tra la donna e un tentatore. La coppia si è confrontata in studio, mentre il pubblico ha assistito alla scelta finale del partecipante. Nessun dettaglio sulle conseguenze future è stato comunicato.

Temptation Island 2026, Giovanni non resiste più e chiede il secondo falò con Sabrina dopo le immagini con Lory. La quarta puntata di Temptation Island 2026 ha segnato una nuova svolta nel viaggio delle coppie protagoniste. La serata del 13 luglio su Canale 5, condotta da Filippo Bisciglia, è stata caratterizzata da decisioni importanti, richieste di confronto anticipate e rapporti sempre più messi alla prova dalle emozioni nate nei villaggi. Il primo momento decisivo riguarda Alessandra e Rosario, arrivati al confronto dopo il legame creato dal fidanzato con la single Giada. La ragazza racconta di aver conosciuto Rosario in un locale di Milano nel 2023 e di aver avuto con lui ulteriori contatti nel tempo, anche se senza scambiarsi messaggi su Instagram. 🔗 Leggi su 2anews.it

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TEMPTATION ISLAND 2026: falò a 3 e mal di pancia

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