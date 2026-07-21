Una coppia ha tentato di scappare in modo spettacolare, con una fuga improvvisata che ha attirato l’attenzione. Un altro partecipante ha simulato una corsa frettolosa, dando l’impressione di voler abbandonare il programma. Un confronto tra due concorrenti si è concluso con una domanda diretta sul rifiuto, mentre in un altro momento un partecipante ha baciato ai piedi un’altra persona, suscitando reazioni. La puntata ha presentato diverse scene di tensione e teatralità.

Milano, 21 luglio 2026 - Difficile poter eguagliare quel grande momento di recitazione che è stata l’intera vicenda che ha riguardato Sara e Gabriele in questa edizione di Temptation Island, ma la quinta puntata andata in onda lunedì 20 luglio ha offerto al pubblico ulteriori momenti di altissimo trash. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha superato la metà della stagione. La prossima puntata andrà in onda mercoledì 22 luglio in Prima serata su Canale 5, le ultime tre lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio. Ecco i momenti principali della puntata di lunedì 20 luglio. Il falò di confronto fra Giovanni e Sabrina. Giovanni chiede il falò di confronto immediato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Temptation Island 20 luglio, la pietosa fuga da record di Francesca e la finta corsa di Andrea. Giovanni: “Ma ti ha detto di no?”. Il bacio ai piedi di Soraya

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