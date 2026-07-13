Anticipazioni Temptation Island puntata 13 luglio | la gelosia di Soraya Cristian potrebbe volersi vendicare

Da fanpage.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella quarta puntata di Temptation Island, Soraya Sabetta appare in crisi, mentre si ipotizza che il fidanzato Cristian possa aver deciso di reagire avvicinandosi a una delle tentatrici. Nel frattempo, si svolge un falò tra tre partecipanti, Alessandra, Rosario e Giada.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Che cosa accadrà nella quarta puntata di Temptation Island? Le video anticipazioni diffuse dal programma mostrano Soraya Sabetta in preda a una crisi. È possibile che il fidanzato Cristian abbia deciso di passare al contrattacco avvicinandosi a una delle tentatrici? Intanto, continua il falò a tre tra Alessandra, Rosario e Giada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Temptation Island.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Anticipazioni Temptation Island 01 luglio. Ci sarà un altro falò di confronto e finirà male

Video Anticipazioni Temptation Island 01 luglio. Ci sarà un altro falò di confronto e finirà male

Notizie e thread social correlati

Temptation Island, anticipazioni quarta puntata 13 luglio: falò a tre tra Alessandra, Rosario e GiadaLa quarta puntata di Temptation Island 2026 andrà in onda lunedì 13 luglio ed è prevista una scena inedita con un falò a tre coinvolgendo Alessandra,...

Temptation Island 2026, Cristian e Soraya sono la quarta coppiaDurante la quattordicesima edizione di Temptation Island 2026, Cristian e Soraya sono la quarta coppia a essere messa sotto osservazione.

Temi più discussi: Temptation Island 2026, le anticipazioni della terza puntata; Temptation Island 2026, le anticipazioni della terza puntata: il destino di Sara e Gabriele; Temptation Island 2026: la resa dei conti tra Soraya e Cristian e il triangolo tra Rosario, Alessandro e Giada; Temptation Island, la terza puntata: la decisione di Cristian dopo l’affondo di Soraya, falò per Gabriele. Anticipazioni e cosa vedremo stasera.

anticipazioni temptation island anticipazioni temptation island puntataTemptation Island, anticipazioni quarta puntata: al falò di Alessandra e Rosario spuntano le chat di lui con GiadaLa quarta puntata di Temptation Island , in onda eccezionalmente questa sera, lunedì 13 luglio , promette uno dei momenti più esplosivi dell'intera edizione. Al centro ... torresette.news

anticipazioni temptation island anticipazioni temptation island puntataAnticipazioni Temptation Island puntata 13 luglio: la gelosia di Soraya, Cristian potrebbe volersi vendicareChe cosa accadrà nella quarta puntata di Temptation Island? Le video anticipazioni diffuse dal programma mostrano Soraya Sabetta in preda a una crisi ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web