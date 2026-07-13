Anticipazioni Temptation Island puntata 13 luglio | la gelosia di Soraya Cristian potrebbe volersi vendicare

Che cosa accadrà nella quarta puntata di Temptation Island? Le video anticipazioni diffuse dal programma mostrano Soraya Sabetta in preda a una crisi. È possibile che il fidanzato Cristian abbia deciso di passare al contrattacco avvicinandosi a una delle tentatrici? Intanto, continua il falò a tre tra Alessandra, Rosario e Giada. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Anticipazioni Temptation Island 01 luglio. Ci sarà un altro falò di confronto e finirà male

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#TemptationIsland 14, le #anticipazioni della terza puntata: un inedito falò di confronto a 3 e una coppia che scoppia Ecco cosa succederà nella puntata di questa sera, mercoledì 8 luglio https://t.co/LsUZ5gogGX x.com

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