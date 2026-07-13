Anticipazioni Temptation Island puntata 13 luglio | la gelosia di Soraya Cristian potrebbe volersi vendicare
Nella quarta puntata di Temptation Island, Soraya Sabetta appare in crisi, mentre si ipotizza che il fidanzato Cristian possa aver deciso di reagire avvicinandosi a una delle tentatrici. Nel frattempo, si svolge un falò tra tre partecipanti, Alessandra, Rosario e Giada.
Che cosa accadrà nella quarta puntata di Temptation Island? Le video anticipazioni diffuse dal programma mostrano Soraya Sabetta in preda a una crisi. È possibile che il fidanzato Cristian abbia deciso di passare al contrattacco avvicinandosi a una delle tentatrici? Intanto, continua il falò a tre tra Alessandra, Rosario e Giada. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Anticipazioni Temptation Island 01 luglio. Ci sarà un altro falò di confronto e finirà male
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Anticipazioni della puntata di stasera di #TemptationIsland La terza puntata del programma è finita con un falò a tre tra #AlessandraCiociola, #RosarioMonetti e la tentatrice #GiadaAlessandrini. Dalle anticipazioni sappiamo che verrà chiesto a Giada, ex amic facebook
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