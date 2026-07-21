La polizia ha trovato un appartamento in piazza Giacomini, a Foligno, allestito con tavoli, sedie e poltrone, dove si consumava droga. Durante l’intervento, è stato arrestato un uomo. L’immobile era stato organizzato con arredi per facilitare il consumo di sostanze stupefacenti. La scoperta è avvenuta nel centro della città, in un’abitazione che si presentava come un punto di ritrovo per spacciatori e consumatori.

Foligno (Perugia), 21 luglio 2026 - Tavoli, sedie e poltrone: un vero e proprio allestimento per consentire ai frequentatori di consumare la droga. Una ‘crack-house’ è stata scoperta dalla polizia in un appartamento della centrale piazza Giacomini, a Foligno. Le indagini sono scattate su segnalazione di alcuni residenti insospettiti dallo strano via vai di gente. Un uomo di 47 anni, che aveva in uso l'abitazione, è stato arrestato in flagranza per agevolazione all'uso di stupefacenti. Gli è stata inoltre contestata la detenzione di droga ai fini di spaccio in concorso con altre tre persone, tutte denunciate a piede libero. Il blitz all’interno dell'appartamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tavoli e poltrone per consumare droga: scoperta una ‘crack-house’. C’è un arresto

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