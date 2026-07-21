Prima di sottoporsi all’epilazione laser, è importante sapere che i tatuaggi presenti nelle aree trattate possono essere danneggiati dal laser. La luce può causare scolorimento o alterazioni del tatuaggio. È consigliato consultare un professionista per valutare la posizione dei tatuaggi e discutere eventuali rischi prima di procedere. La procedura può essere effettuata anche su zone con tatuaggi, ma con attenzione e precauzioni specifiche.

Life&People.it C’è una domanda che ci si pone prima o poi, soprattutto con l’arrivo dell’estate: è possibile fare l’ epilazione laser sulle zone del corpo con tatuaggi? La risposta non è semplice come si potrebbe sperare e merita un approfondimento perché le variabili in gioco riguardano tanto l’efficacia del trattamento quanto la sicurezza della pelle. L’epilazione definitiva è un trattamento sicuro ed efficace quando viene eseguito da professionisti qualificati con le attrezzature giuste; con i tatuaggi, richiede un livello in più di attenzione e la consapevolezza che alcune zone resteranno fuori dal perimetro del trattamento, non è un ostacolo insormontabile, ma una variabile da conoscere prima di sedersi sul lettino. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Tatuaggi ed epilazione laser: cosa sapere prima di prenotare il trattamento?

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L'epilazione laser e la tecnologia che c'è dietro: come funziona sui peli e quanto è efficace

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