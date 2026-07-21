Remco Evenepoel ha vinto sia la tappa in linea che la cronometro individuale della sedicesima frazione del Tour de France 2026. Tadej Pogacar ha espresso delusione per il distacco in salita e ha riferito di aver rischiato di cadere in una curva di Lipowitz.

Remco Evenepoel firma la doppietta e dopo la vittoria di domenica, conquista anche la cronometro individuale della sedicesima tappa del Tour de France 2026. Il belga ha completato i 26 chilometri da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains con il tempo di 32’19, confermando la superiorità nelle prove contro le lancette e guadagnando ancora sulla maglia gialla. Per il portacolori della Red Bull Bora Hansgrohe è arrivato il secondo successo consecutivo alla Grande Boucle, il quarto in carriera. Tadej Pogacar non si distrae e chiude con un ritardo contenuto a 28? secondi dal campione del mondo in carica a cronometro. Lo sloveno mantiene così il grande vantaggio in classifica da Evenepoel, ora distante 4’32”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tadej Pogacar: “Deluso per il distacco in salita, ho rischiato di cadere nella curva di Lipowitz”

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Sentenza POGACAR: prima attacca in salita, poi vince in volata | GIRO DI ROMANDIA 2026 | HIGHLIGHTS

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