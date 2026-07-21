La Suzuki Across è stata aggiornata con un restyling che coinvolge il design esterno e l’interno. La versione 2024 monta una batteria da 22,7 kWh e un motore ibrido che eroga 309 cavalli. La tecnologia di bordo è stata migliorata, senza specificare i dettagli. La vettura resta al vertice della gamma SUV plug-in hybrid della casa automobilistica.

Suzuki aggiorna la Across, il suv plug-in hybrid al vertice della sua gamma, introducendo un restyling che interessa design, abitacolo e tecnologia di bordo. La nuova Across Plug-in Hybrid 2.5 TOP 4WD AT, già ordinabile, viene proposta a un prezzo di listino di 55.900 euro, con una promozione di lancio che prevede uno sconto di 4.500 euro per i contratti firmati entro il 30 settembre 2026. All’esterno il modello adotta un frontale completamente ridisegnato, gruppi ottici Full LED e nuovi cerchi in lega da 18 pollici, oltre a tre tinte inedite che affiancano il nero già presente in gamma. Anche l’ abitacolo è stato rivisto, con una diversa... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Suzuki rinnova la Across. Più tecnologia, 309 cavalli e batteria da 22,7 kWh

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