Suoni Controvento prosegue in Umbria la sua seconda settimana di eventi, con concerti in quota e iniziative di lettura itineranti. La manifestazione si svolge fino a domenica, coinvolgendo diverse località della regione. Sono previsti spettacoli musicali e distribuzione di libri in vari luoghi, con l’obiettivo di promuovere la cultura attraverso attività all’aperto e in spazi pubblici. Nessuna informazione su artisti o dettagli specifici degli eventi.

Seconda settimana di spettacolo per Suoni Controvento che tra oggi e domenica porta in scena concerti in quota e libri in cammino in tutta la regione. Questa sera alle 21 a Palazzo Ducale di Gubbio c’è Rosa Brunello con “We Are Surging Waters”: compositrice, bassista e contrabbassista apprezzata a livello internazionale, l’artista presenta il nuovo album che esplora movimento collettivo, rinascita e solidarietà attraverso il suono. Si prosegue giovedì alla Rocca Flea di Gualdo Tadino con il il panel, alle 18.30, su “Lo sport per la promozione dei territori”, il secondo dei quattro incontri per il sociale organizzati con Rai Umbria: intervengono Fabio Pagliara, presidente Fondazione Sport City, Gianluca Laliscia, organizzatore Mondiali Endurance, Luca Panichi, ciclista Paralimpico, Lorenzo Bertinelli, coordinatore Sport Usr. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Suoni Controvento’ in Umbria. Concerti in quota e libri in cammino

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