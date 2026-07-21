Summerville vale davvero 80 milioni? Perché la Premier League non è un modello da imitare

Notizia in breve

Il trasferimento di Morgan Rogers al Chelsea per 117 milioni di sterline, Elliot Anderson al Manchester City per 116 milioni e l’acquisto di Tonali e Fernandes dal Tottenham per 185 milioni complessivi sono stati ufficializzati. La Premier League continua a registrare importanti spese in calciomercato, con cifre record. La valutazione di Summerville a 80 milioni di euro non è stata confermata ufficialmente. La sessione di mercato si chiude tra tensioni e negoziati intensi.