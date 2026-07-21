Summerville vale davvero 80 milioni? Perché la Premier League non è un modello da imitare
Il trasferimento di Morgan Rogers al Chelsea per 117 milioni di sterline, Elliot Anderson al Manchester City per 116 milioni e l’acquisto di Tonali e Fernandes dal Tottenham per 185 milioni complessivi sono stati ufficializzati. La Premier League continua a registrare importanti spese in calciomercato, con cifre record. La valutazione di Summerville a 80 milioni di euro non è stata confermata ufficialmente. La sessione di mercato si chiude tra tensioni e negoziati intensi.
Roma, 21 luglio 2026 – Morgan Rogers al Chelsea per 117 milioni di sterline, Elliot Anderson al Manchester City per 116, la coppia Tonali-Mateus Fernandes al Tottenham per 185 milioni complessivi. E ora Crysencio Summerville, che il West Ham si prepara a cedere all’Al-Hilal per 80 milioni di euro, con buona pace della Roma che pensava di averlo ormai in pugno. E sono soltanto alcuni esempi. Cifre astronomiche e parametri completamente fuori scala. Altro che modello da seguire: il mercato della Premier League è diventato una bolla pronta a scoppiare, alimentata da valutazioni inflazionate che riflettono sempre meno il reale valore sportivo dei calciatori. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Transfer Round-Up! - West Ham WOW - £80M Summerville DEAL!, Aston Villa Moving BIG, Elliott Moving
Notizie e thread social correlati
Roma: Manu Koné verso la Premier League, pronta una maxi offerta per SummervilleRoma sta preparando una maxi offerta per Summerville, mentre Manu Koné potrebbe trasferirsi in Premier League.
Milan, spunta la folle idea in Premier League: Amorim vuole l'ala da 50 milioniIl Milan sta valutando un acquisto in Premier League per un'ala valutata circa 50 milioni di euro.