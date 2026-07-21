Un gommone grigio è stato visto in mare vicino alla spiaggia dei Forni a Sirolo, con sei ragazzini a bordo. Il natante ha superato le boe di delimitazione, entrando nelle acque vietate. Sulla spiaggia, alcuni sassi sono stati lanciati contro le caprette che si arrampicavano sulla falesia. Non ci sono segnalazioni di incidenti o feriti.

Ancona, 21 luglio 2026 – Ha superato il limite imposto dalle boe per addentrarsi nelle acque della spiaggia dei Forni a Sirolo quel gommone grigio che l’altro giorno ha fatto scendere sei ragazzini. Esaltati, divertiti, quei giovanissimi si sono messi a correre per la magnifica spiaggia. A un certo punto hanno avvistato le famose caprette che abitano l’area a strapiombo sul mare. Hanno raccolto dei sassi dalla battigia e hanno iniziato a tirarli addosso agli animali appena scesi da Portonovo costringendole alla fuga. Secondo le testimonianze, persone che si trovavano su una barca a debita distanza hanno provato a richiamarli gridando di fermare la sassaiola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sulla spiaggia di Sirolo: sassi contro le caprette arrampicate sulla falesia

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