su tiktok le disgrazie vengono annunciate dai sassofoni

Durante il concerto di Bad Bunny a Milano sabato sera, si sono verificati episodi di grandinata. Molti video condivisi sui social mostrano la pioggia intensa e il temporale, accompagnati da un sottofondo di sassofono. Diversi utenti hanno commentato che il volume del sassofono sembrava aumentare, con didascalie in inglese che indicano “saxophones are getting LOUDER”. La presenza del sassofono come colonna sonora è stata una costante nei filmati pubblicati online.

Molti video che hanno documentato la grandinata al concerto di Bad Bunny di sabato sera a Milano avevano una cosa in comune: un sottofondo di sassofono descritto come “sempre più rumoroso”, “saxophones are getting LOUDER” nella didascalia in inglese usata anche da molti utenti italiani. È un trend che da alcuni mesi si è diffuso prima negli Stati Uniti e poi velocemente in tutto il mondo, usato per commentare scherzosamente delle situazioni in cui qualcosa va molto storto. A volte non viene mostrato il “dopo”, ma è facile intuire che quello che poteva andare male è andato effettivamente male. “Quando pianifichi un matrimonio in Italia ma il sassofono inizia a diventare più rumoroso”, dice per esempio un video che mostra le tavolate imbandite protette alla bell’e meglio da un temporale improvviso con dei teli di plastica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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