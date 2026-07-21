Studia in carcere ad Augusta e si laurea con 110 e lode | la storia di Giuseppe

Un studente di 31 anni, detenuto in un istituto penitenziario di Augusta, ha conseguito la laurea con 110 e lode. Iscritto al Polo universitario penitenziario di un’università siciliana, ha completato il percorso in Scienze e tecnologie per la ristorazione e la distribuzione degli alimenti mediterranei. La sua carriera accademica si è svolta interamente all’interno del carcere, con il titolo conseguito in data recente.

Giuseppe, 31 anni, catanese, studente iscritto al Polo universitario penitenziario di Unict, ha conseguito la laurea in Scienze e tecnologie per la ristorazione e la distribuzione degli alimenti mediterranei, ottenendo una votazione finale di 110 e lode. Istruzione come strumento di riscatto Il conseguimento del titolo da parte del candidato, attualmente detenuto nell'istituto carcerario di Augusta – dice l'ateneo – rappresenta una concreta testimonianza del valore dell'istruzione come strumento di riscatto, cambiamento e inclusione sociale, oltre a costituire il risultato di un percorso costruito negli anni grazie all'impegno del Polo universitario penitenziario dell'università di Catania. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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