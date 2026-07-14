Una studentessa ha conseguito la laurea con 110 e lode discutendo una tesi dedicata alla Giostra del Saracino. L’elaborato analizza questa tradizione come bene culturale immateriale. La discussione si è svolta ad Arezzo, dove è avvenuto un approccio serio allo studio della manifestazione, spesso oggetto di discussioni informali o scherzose. La laurea rappresenta un risultato importante, considerando il focus sulla tradizione locale.

Ad Arezzo, ogni tanto, succede anche una cosa rivoluzionaria: invece di limitarsi a litigare su chi ha preso il cinque al Buratto, qualcuno prende la Giostra del Saracino, la studia sul serio e ci costruisce sopra una tesi di laurea da 110 e lode. È successo questa mattina al Palazzo di Fraternita, dove Enrico Carboni si è laureato nel corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici del Dipartimento di Giurisprudenza, con una tesi dal titolo “La Giostra del Saracino come espressione identitaria della Città di Arezzo”, relatrice la professoressa Annalisa Gualdani. E no, non si tratta dell’ennesima ode romantica a lance, cavalieri e bandiere buone per i dépliant turistici. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - La Giostra si laurea: 110 e lode a una tesi che la porta dritta tra i beni culturali immateriali

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