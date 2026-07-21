Stop agli energy drink agli under 16 nel Regno Unito | dal 2027 vietata la vendita per tutelare salute sonno e rendimento scolastico

Dal 2027 sarà vietata la vendita di energy drink agli under 16 nel Regno Unito. La normativa interessa distributori automatici e scaffali dei supermercati, che dovranno conformarsi alla nuova direttiva. La misura mira a proteggere la salute, il sonno e il rendimento scolastico dei giovani. La decisione è stata adottata per limitare l’accesso a queste bevande, considerate dannose per questa fascia di età.

I distributori automatici e gli scaffali dei supermercati inglesi dovranno adeguarsi a una nuova direttiva; una decisione presa per tutelare il benessere fisico e mentale degli studenti. Come si gestisce l'accesso a bevande con un alto tasso di caffeina tra i più giovani? Il governo del Regno Unito ha appena annunciato una misura drastica: a partire da aprile 2027, la vendita sarà vietata ai minori di 16 anni in tutta l'Inghilterra. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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