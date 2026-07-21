La Juventus ha ricevuto una nuova proposta per il difensore Stones a fine giugno, secondo quanto riferito da Romano. Il nome del giocatore britannico rimane sotto discussione nel club, che sembra interessato a valutare l’eventuale acquisizione. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle condizioni della proposta o sui tempi di risposta. La trattativa resta aperta, ma nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

di Francesco Spagnolo Il nome di Stones continua a circolare con frequenza in casa Juventus. Secondo Romano a fine giugno il centrale sarebbe stato proposto nuovamente. La sessione estiva del calciomercato entra nel vivo proponendo occasioni a parametro zero di grandissima esperienza. Tra i profili di maggior prestigio rimasti liberi dopo il 30 giugno figura senz’altro John Stones, difensore centrale britannico intenzionato a scegliere con cura la propria prossima destinazione dopo la conclusione del ciclo con il Manchester City. Negli ultimi tempi l’inglese è stata accostato con frequenza ai club italiani. Il giocatore è stato infatti proposto a più riprese a Juventus e Inter, società da sempre attente alle opportunità ad alto valore tecnico e senza costi di cartellino per rinforza i rispettivi reparti arretrati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Stones ancora proposto alla Juve: la risposta dei bianconeri

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