La comunità diocesana ascolana prende posizione dopo la comparsa dello striscione anonimo con la scritta "Vescovo via da Ascoli", apparso in città sabato scorso sullo sfondo delle polemiche legate alla Pastasciutta Antifascista in programma il 26 luglio nel piazzale della chiesa di San Marcello dopo che la parrocchia dei Frati aveva revocato gli spazi inizialmente concessi. Con una nota ufficiale, la Diocesi esprime piena vicinanza a monsignor Gianpiero Palmieri, invitando a riportare il confronto entro i confini del rispetto reciproco. Nel comunicato si legge: "Quando un Vescovo, come monsignor Palmieri, esercita il suo ministero con libertà evangelica, richiamando la dignità della persona, la giustizia, la pace, l’accoglienza, la responsabilità e la fraternità, è naturale che il suo messaggio non lasci indifferenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Stima e sostegno al vescovo". Comunità diocesana con Palmieri

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A Historic Step: Vatican Receives Sister Thea Bowmans Sainthood Case | SG News

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