Il saluto della comunità al vescovo Domenica la Messa solenne

Domenica alle 18 nella Cattedrale di San Zeno, la comunità si riunisce per l'ultimo saluto al vescovo monsignor Fausto Tardelli. La messa solenne segna la conclusione di oltre dieci anni di servizio. La cerimonia coinvolge fedeli e rappresentanti della diocesi, che si preparano a salutare ufficialmente il vescovo. La messa rappresenta l'evento centrale di un momento di commozione e riconoscenza.

PISTOIA È infine giunto il momento del saluto al vescovo monsignor Fausto Tardelli da parte della comunità pistoiese che domenica 31 maggio (alle ore 18) si riunirà nella Cattedrale di San Zeno quale ultimo momento di un percorso condiviso durato più di dieci anni. Per l’occasione i settimanali delle Diocesi di Pistoia e Pescia editi da Toscana Oggi (La Vita di Pistoia e La Voce di Valdinievole) in distribuzione questo fine settimana conterranno l’inserto "Grazie Vescovo Fausto" che ripercorre con foto e testimonianze dei responsabili degli uffici diocesani i principali momenti della guida pastorale di monsignor Tardelli. A succedere a... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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