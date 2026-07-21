stia torna nel ciclone dopo 30 anni una cena speciale con gli attori

Dopo 30 anni, Stia torna nel Ciclone con una cena speciale che ha visto la partecipazione di attori. L’evento ha richiamato il suono delle nacchere, il rumore di un motorino che fatica a partire e un accento riconoscibile, simboli di un momento cult della televisione italiana. La serata ha coinvolto presenti e ospiti, celebrando il ritorno di un ricordo televisivo. Nessuna informazione sulle modalità dell’evento o sui protagonisti coinvolti.

Stia (Arezzo), 21 luglio 2026 – Chiudete gli occhi e provate a sentire il ritmo delle nacchere, il rumore di un motorino che fatica a partire e quell’inconfondibile accento che ha fatto ridere l’Italia intera. Lunedì 3 agosto 2026, a partire dalle 20.30, Stia fa un tuffo nel passato, celebrando i trent’anni dall’uscita nelle sale de Il Ciclone, il film record di incassi firmato da Leonardo Pieraccioni che proprio in Casentino trovò la sua culla ideale. L’appuntamento “ A cena con Il ciclone - 30 anni dopo ” trasformerà piazza Tanucci in un palcoscenico a cielo aperto per una cena-spettacolo organizzato dal Rione Antico in collaborazione con il Comune di Pratovecchio Stia e la Proloco di Stia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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