il ciclone torna e brinda ai 30 anni la tre giorni dedicata a pieraccioni

Laterina (Arezzo), 12 maggio 2026 – “ Il Ciclone torna a casa ”. Il Comune di Laterina Pergine Valdarno, dopo 30 anni dall’uscita del film cult di Leonardo Pieraccioni, si prepara ad accogliere l’attore e regista toscano in una tre giorni densa di iniziative sul territorio. In occasione di questo compleanno speciale, il paese ha deciso di rendere omaggio ad una pietra miliare della commedia italiana consegnando a Pieraccioni la cittadinanza benemerita. Ma prima di questo appuntamento sono tanti gli eventi che faranno da cornice al week-end di celebrazioni. https:www.lanazione.itfirenzecosa-fareil-ciclone-pieraccioni-t3jsqym1 Il programma....🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il Ciclone: l’Italia che non esiste più

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