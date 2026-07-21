Stasera in tv martedì 21 luglio | Robin Hood

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 18 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv sabato 18 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Robin di Loxley di ritorno dalle Crociate, scopre che la sua contea è dominata dalla corruzione perpetrata dallo Sceriffo di Nottingham, stretto alleato della Chiesa cattolica. La povertà e l’ingiustizia in cui vive il suo popolo lo spingono a organizzare una rivolta insieme a un abile comandante conosciuto durante la guerra. 🔗 Leggi su 2anews.it

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