Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Tim Summer Hits 2026. Evento - In onda alle 21:30. Dopo il debutto di venerdì scorso, che ha riportato in prima serata tutta l'energia della grande musica dal vivo, ecco un nuovo appuntamento con TIM Summer Hits. Dalla cornice di Piazza del Popolo, nel cuore della Capitale, Carlo Conti e Andrea Delogu sono pronti a un nuovo viaggio tra gli artisti protagonisti dell'estate e le canzoni che stanno facendo cantare il pubblico in tutta Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stasera in TV — martedì 21 luglio 2026

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