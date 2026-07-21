Startlist cronometro Tour de France 2026 oggi | orari di partenza tv programma streaming
Oggi si svolge la prima cronometro individuale della terza settimana del Tour de France 2026, con partenza ed arrivo a Thonon-les-Bains. La prova, lunga 26,1 chilometri, si svolge dopo il giorno di riposo e coinvolge i ciclisti che affrontano una prova contro il tempo. La startlist con gli orari di partenza, le modalità di visione in TV e streaming sono state pubblicate, segnando l’inizio di questa fase decisiva della corsa.
Dopo una giornata di riposo, martedì 21 luglio inizierà ufficialmente la terza settimana del Tour de France 2026 con la sedicesima tappa da Évian-les-Bains a Thonon-les-Bains, una cronometro individuale di 26,1 chilometri che può rivelarsi cruciale nella lotta per il podio della generale. Scenari aperti anche nell’ottica della vittoria parziale, con i big che proveranno ad impensierire gli specialisti come Filippo Ganna. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.00 Il formidabile cronoman azzurro della INEOS dovrà vedersela infatti soprattutto con il belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) e con la maglia gialla Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), che hanno il potenziale per giocarsi il successo nonostante le fatiche di queste prime due settimane anche grazie alla salita di seconda categoria (9. 🔗 Leggi su Oasport.it
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