Startlist cronometro Tour de France 2026 oggi | orari di partenza tv programma streaming

Notizia in breve

Oggi si svolge la prima cronometro individuale della terza settimana del Tour de France 2026, con partenza ed arrivo a Thonon-les-Bains. La prova, lunga 26,1 chilometri, si svolge dopo il giorno di riposo e coinvolge i ciclisti che affrontano una prova contro il tempo. La startlist con gli orari di partenza, le modalità di visione in TV e streaming sono state pubblicate, segnando l’inizio di questa fase decisiva della corsa.